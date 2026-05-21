Русия най-активно ще подкрепя Куба, докато САЩ затягат "примката"

Потвърждаваме пълната си солидарност с Куба, заяви руското външно министерство

21.05.2026 | 15:36 ч.
Русия заяви, че ще окаже активна подкрепа на Куба въпреки опитите на САЩ да сплашат и да затегнат "примката на санкциите" около управляваната от комунистите островна република, съобщи Ройтерс.

Вчера САЩ повдигнаха обвинения в убийство срещу бившия президент Раул Кастро, което представлява значително изостряне на кампанията на Вашингтон срещу Куба, където комунистите на Кастро са на власт, откакто покойният му брат Фидел Кастро поведе революция през 1959 г.

"Ще продължим да оказваме най-активна подкрепа на братския кубински народ през този изключително труден период", заяви пред репортери говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

"Потвърждаваме пълната си солидарност с Куба и решително осъждаме всякакви опити за груба намеса във вътрешните дела на суверенна държава, заплахи и използването на незаконни едностранни ограничителни мерки, заплахи и шантаж."

Захарова не даде подробности за подкрепата, която Русия ще окаже, но заяви, че САЩ демонстрират "нетолерантност към всяка форма на несъгласие и цинично въплъщение на възродената доктрина "Монро".                                                                                                               

