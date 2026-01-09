IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Машините за билети във варненските автобуси вече връщат ресто

Апаратите работят само с евромонети

09.01.2026 | 18:58 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

След извършването на допълнителни софтуерни и технически актуализации машините за продажба на билети в автобусите на градския транспорт във Варна вече връщат ресто, съобщиха от пресцентъра на Общината. Предстои на устройствата да бъдат поставени информационни стикери, че апаратите работят само с евромонети, без да приемат банкноти.

От 1 януари тази година машините в градските автобуси започнаха да работят изцяло с евро, но първоначално приемаха само точни суми, без да връщат ресто. От Общината уточняват, че липсата на възможност за разплащане в левове се дължи на това, че устройствата всъщност са като вендинг автомати и нямат техническа възможност да поддържат разплащане в две валути. 

