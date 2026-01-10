Спас Ташев: РСМ прочиства архивите си за избитите българи

"Днешната теза на Скопие е, че убитите лица по време на македонската "Кървава Коледа" не са българи. Поне от две години насам е дадена директива на доскорошната председателка на държавния архив на РСМ да "прочиства" архивните фондове с документите, в които се говори, че избитите лица са българи", каза доц. Спас Ташев от БАН пред Bulgaria ON AIR.

По повод събитията, от които днес се навършват 81 години, в ефира на "Брюксел 1" той допълни, че Скопие оспорва важни аспекти от репресивното си минало.

По думите му даденото указание е от актуалната власт в момента.

"Мои колеги са работили с архива на Северна Македония. Имаме пълна информация за тези документи, за част от тях имаме копия. И е много странно как на базата на факта, че ние вече знаем за какво става въпрос, се правят твърдения, че въпросните лица не са били българи", коментира специалистът.

"Около 120 хиляди души са преминали през затворите на Титова Македония. Така че, ако говорим за мащаби на репресиите, това, което е ставало там, надминава в пъти сталинските репресии, надминава българските репресии по отношение на нашата опозиция и те трябва да бъдат разкрити по някакъв начин. Проучване от 60-те години на миналия век, показва, че 35% от цялото население на страната е репресирано, като в някои села делът на репресираните е 60% от жителите на селото", разкри още специалистът.