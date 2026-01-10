С откриване на паметна плоча беше отбелязана годишнина от т.нар. Кървава Коледа

С откриването на паметна плоча в София и панихида в храм „Св. Николай Софийски“ бяха отбелязани 81 години от т.нар. Кървава Коледа във Вардарска Македония през януари 1945 г.

Събитието бе организирано от Инициативния комитет за отбелязването на годишнината от Кървавата Коледа. Защо е важно да знаем и да помним историята - защото тя има своите отражения върху съвремието и върху днешния ден на българите в Република Северна Македония, каза в началото журналистката Милена Милотинова, член на Инициативния комитет и автор на филма „Само защото бяха българи“.

По думите й за мрачните събития преди 81 години все още се знае малко и затова трябва да се отворят архивите на тогавашната комунистическа Държавна сигурност. „Отварянето на архивите е нещо, което е договорено и записано в един от протоколите към двустранния договор между София и Скопие, подписан през 2017 г., което е част от преговорната рамка на Република Северна Македония (РСМ) за Европейския съюз“, посочи Милотинова.

След нейните встъпителни думи последва реч на президента Румен Радев, прочетена от секретаря за връзки с медиите на президентството. „Масовото избиване на хиляди хора, започнало през януари 1945 г., е кулминация на политика на системни репресии срещу етническите българи в тази географска област и целенасоченото разпалване на омраза срещу тях“, се отбеляза в словото на държавния глава.

„Събитията от този мрачен период все още не са достатъчно осветлени, тъй като господстващата политическа обстановка тогава не позволява да се разкрият действителните измерения на това зловещо престъпление, маскирано зад претенциите за антифашистка борба“, казва президентът.

Според него 81 години по-късно отново сме свидетели на грубо потъпкване на правата на гражданите с българско самосъзнание в РСМ. „Управляващите в Скопие отказват да изпълнят трудно договорения в рамките на Европейския съюз компромис за равноправното вписване на българите в Конституцията на страната, което да открие пътя на РСМ към Обединена Европа“, посочва президентът. Вярвам, че днешният помен за невинните жертви на "Кървавата Коледа" ще укрепи вярата в младите българи и от двете страни на границата, че трагичната история не бива да се забравя, за да не се повтори отново, изтъква Радев.

Председателят на Македонския научен институт (МНИ) проф. д-р Георги Николов увери, че учените ще се заемат сериозно с изследването на събитията, свързани с "Кървавата Коледа", защото все още има живи потомци на загиналите през онзи период българи. Не търсим мъст и отмъщение, но не виждаме и покаяние, каза Николов, цитиран от БТА.

Без справедливост няма перспектива за развитие, най-малкото не европейско такова, каза бившият служебен премиер и бивш посланик в Италия Марин Райков. Той също призова да не се забравят историческите събития. Според Благой Шаторов от Културния център „Иван Михайлов" българските институции показват подкрепа за македонските българи.

Паметната плоча бе поставена върху храма „Св. Николай Софийски“. Присъстващите запалиха свещи в памет на загиналите.