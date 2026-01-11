Асен Василев: Основната цел е да се извади мафията от властта ВИДЕО

Пробвахме с коалициите във всички формати, нужен е ясен мандат на една партия да управлява. Ако българите искат да станем богата, справедлива и европейска държава, трябва да излязат и да гласуват, като дадат ясен мандат на една партия, която да управлява. Това с коалициите го пробвахме във всички видове формати и се видя, че не работи, коментира председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в предаването "Неделя 150" по БНР.
"Когато направихме "сглобката" беше, за да влезем в Шенген и еврозоната. Случи се. Сега няма никакви такива неща, които да седят като наднационална цел пред България. Основната цел е да се извади мафията от властта. Затова трябва да има една партия, която да поеме отговорността и да изнесе тази битка, защото това ще бъде битка", допълни Василев.
На въпрос на водещия, лидерът на ПП отговори, че обща кандидатура с ГЕРБ за президентските избори е невъзможна.
„Това е ясно записано в споразумението, което ние сме подписали с "Демократична България", "Демократи за силна България" и "Форума за демократично действие", каза той.
Василев коментира и темата с въвеждане на еврото у нас като официална валута от 1 януари 2026 г.
„Има опити да хитреят определени търговци и хора. Освен това имаше проблем и с банките, но след намесата на БНБ той е преодолян. Става дума, че банки искаха такса на хората, които искаха да обменят левове в евро и не са техни клиенти“, каза бившият финансов министър, като допълни, че няма формат на ЕС, където България да не участва равнопоставено на всички останали европейски държави.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.