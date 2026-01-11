Асен Василев: Основната цел е да се извади мафията от властта ВИДЕО

Пробвахме с коалициите във всички формати, нужен е ясен мандат на една партия да управлява. Ако българите искат да станем богата, справедлива и европейска държава, трябва да излязат и да гласуват, като дадат ясен мандат на една партия, която да управлява. Това с коалициите го пробвахме във всички видове формати и се видя, че не работи, коментира председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в предаването "Неделя 150" по БНР.

"Когато направихме "сглобката" беше, за да влезем в Шенген и еврозоната. Случи се. Сега няма никакви такива неща, които да седят като наднационална цел пред България. Основната цел е да се извади мафията от властта. Затова трябва да има една партия, която да поеме отговорността и да изнесе тази битка, защото това ще бъде битка", допълни Василев.

На въпрос на водещия, лидерът на ПП отговори, че обща кандидатура с ГЕРБ за президентските избори е невъзможна.

„Това е ясно записано в споразумението, което ние сме подписали с "Демократична България", "Демократи за силна България" и "Форума за демократично действие", каза той.

Василев коментира и темата с въвеждане на еврото у нас като официална валута от 1 януари 2026 г.

„Има опити да хитреят определени търговци и хора. Освен това имаше проблем и с банките, но след намесата на БНБ той е преодолян. Става дума, че банки искаха такса на хората, които искаха да обменят левове в евро и не са техни клиенти“, каза бившият финансов министър, като допълни, че няма формат на ЕС, където България да не участва равнопоставено на всички останали европейски държави.