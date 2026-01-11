Петър Стоянов: Мина ми времето за президент, не ми се влиза в това кално блато

Мина ми времето запрезидент, трябва ни лидер, но не с тояга. Така отговори президентът на България (1997-2002) Петър Стоянов на въпрос дали би се включил отново в президентската надпревара.

"Причините са много. И времето ми мина, и шансовете са никакви за спечелени избори. Сред причините да не се явя категорично липсва една - това лековато.

"Не ми се занимава с българската политика, не ми се влиза в товакално блато". Смятам, че е недостойно да се говори така. Политиката заедно с

медицината е може би най-благородната професия", обясни той пред Нова телевизия в "На фокус".

Стоянов призова към активност на гражданите: „Отваряйте си очите и гласувайте. В една демокрация мнозинствата понякога грешат. Ролята на лидера е да убеди хората накъде да вървят, а не да се оправдава с 'гласът роден, глас Божи“.

Петър Стоянов направи ретроспекция на първите дни от своята президентска кариера и обсъди ключовите решения, които според него са определили бъдещето на страната.

Той припомни тежката ситуация, която е заварил като новоизбран президент: „Вчера, преди 29 години, България беше на ръба на нещо, което приличаше на гражданска война заради хиперинфлация и отказ на управляващите тогава да дадат оставка. Всичко, което ми беше в главата тогава, бе как да се избегне една гражданска война“.

Президентът разказа и за критичната роля на БСП в този момент: „Аз не само обясних на БСП, а направих многократно изявления – всички български медии ги отразиха, че БСП трябва да се откаже от мандата. Направих такова изявление и в Брюксел“.

Според Стоянов, ключовата му цел е била да гарантира стабилността на страната и нейната евроатлантическа ориентация: „По време на своята президентска кампания повтарях неуморно: България трябва да стане член на НАТО и на Европейския съюз. Една гражданска война ни отдалечаваше фатално и от двете“.

По повод външнополитическите предизвикателства, той разказа: „Жириновски ме нападна грубо за това, че България иска да се присъедини към НАТО и Европейския съюз. Аз отговорих: аз обичам Русия, но повече обичам България.“

Стоянов акцентира върху цивилизационния избор на страната: „Под цивилизационният избор разбирах способността на едно общество да се организира така, че да произвежда свободна пазарна икономика, да има висок стандарт на живот, широк пакет от права и свободи, правосъдие и свобода да се пътува навсякъде“.

Той подчерта значението на валутния борд и МВФ: „През март събрах всички политически сили и подписах Мартинската декларация – категоричен ангажимент за въвеждане на валутен борд и за тясно сътрудничество с международните валутни институции. Ако това не се беше случило, сега нямаше да сме в еврозоната“.

На въпрос за икономическото развитие на страната, Стоянов отбеляза: „Ние сме най-бедната страна в Европейския съюз, но нашият брутен вътрешен продукт на глава от населението е 25% по-висок от този в Сърбия и 50% по-висок от Македония. Това е резултат от правилния цивилизационен избор“.

Влизането ни в еврото обрасна в дребните спорове какви стотинки и центове ще се връщат и дали сега е времето. Важно е за България да бъде част от европейския механизъм за еврото, защото ако фалираме ще ни спасят. Това заяви президентът на България в периода 1997-2002 година Петър Стоянов пред Нова телевизия.

Според него сега има кой да се грижи за нашите интереси, ако не можем сами. "На ахмак пиле, Господ му свива гнездото", позова се президентът на старата българска поговорка.

Петър Стоянов смята, че ако не бяхме в ЕС сега, сме щели да бъдем първи на село.

По думите му историята се повтаря по един трагичен начин. "Ако не бяхме част от ЕС и не бяхме контролирани у нас щеше да бъде няколко пъти по-лошо. Има да се прави още много, но трябва да се обърне манталитетът на обществото - че чрез спазването на закона ще се стигне до благоденствие", коментира Стоянов.