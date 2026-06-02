Тестват системата BG-ALERT днес

Ще алармира в продължение на половин час - от 11:00 до 11:30 ч.

02.06.2026 | 06:30 ч.
Снимка БГНЕС

BG-ALERT ще тества системата днес. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития ще бъде активна в продължение на половин час - от 11:00 до 11:30 ч.

Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата BG-ALERT. Целта му е проверка функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвидения канал за тестове.

Каналът за тестове подлежи на управление от Вашето устройство. Ако желаете да получавате тестови съобщения, моля уверете се, че тестовият канал е активиран.

