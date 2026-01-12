Съдът не допусна разпит на Рашков, Божков и Алексиев по делото за побоя над Слави Ангелов

Софийският апелативен съд допусна да бъдат изготвени нова техническа експертиза и две справки по делото за побоя над журналиста Слави Ангелов. По делото са подсъдими близнаците Георги и Никола Асенови и Бисер Митрев.

Миналата година Софийският градски съд осъди тримата на пет години затвор за побоя. Нападението стана на 7 март 2020 г. малко преди 21:00 часа близо до жилището на Ангелов.

Съдът отклони искането на защитата за разпит на свидетели, сред които и Бойко Рашков, Васил Божков и Орлин Алексиев.

На въпрос от журналисти след заседанието адвокат Тервел Георгиев, защитник на Митрев обясни, че днес от защитата е поискан разпит на Бойко Рашков, Васил Божков и Орлин Алексиев, тъй като свидетелят по делото Ивайло Серафимов ги е споменал по време на разпита си пред първата инстанция. Поискахме те да бъдат разпитани, за да се разбере истинността на показанията на Серафимов. Съдът възприе, че тези хора не следва да бъдат разпитвани, защото показанията им няма да имат общо с делото, допълни адвокат Георгиев.

Относно допусната от съда експертиза за трафик на данни Георгиев обясни, че е важна, защото има трима свидетели, разпитани още при разследването, които твърдят че са присъствали на среща между други хора пред автомивка. Там другите едва ли не са признали, че са извършили побой. Тази експертиза ще докаже, че на въпросната дата няма съответствие между телефонните ползвания на подсъдимите и клетката на мобилния оператор, която обслужва този район. Така ще се докаже, и че тези свидетели лъжат, заяви адвокат Георгиев.

Съдът прецени, че разпитът на Бойко Рашков, Васил Божков и Орлин Алексиев е неоснователен, защото по този начин се отклоняваме от предмета на делото. Те са споменати в различни обстоятелства, каза пред медиите прокурорът по делото Юлиян Лефетров.