Министър Шишков призова: Кметът Коцев е длъжен да разруши незаконния град

Незаконният град край Варна е израснал пред очите на две администрации и кметът Коцев е длъжен да разруши построените вече жилища.

"Тези сгради трябва да ги разруши кметът на Варна. Този, който три години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент", заяви в интервю за БНТ министърът на регионалното развитие и благоустройството.

"В петък разпоредих пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега след случая с незаконния град, каза още Иван Шишков в студиото на "Говори сега".

Очаква се резултат след две седмици

Дирекция "Строителен контрол" и кадастърът ще направят пълна ревизия на Община Варна. Резизията ще започне от 2023 година.

"Ще бъдат прегледани всички удостоверения за търпимост, защото може да се окаже, че начинът, по който са били издадени документите за Баба Алино, може да е бил практика", заяви министърът.

Свързани статии Задържаха трима, свързани с дейността на корпорацията КУБ във Варна

"Виновни са управляващите и от двете политически сили - от едната политическа сила са започнали, от следващата политическа сила не са ги спрели навреме. И това е създало условието не само да видим този град, създава се условието, че се извършват сделки.", категоричен е Шишков.

Според него

не може да няма наказателна отговорност,

защото много хора са участвали в тази документална измама.

Министърът разкри, че когато предложил на шефката на Кадастъра сама да си подаде оставката тя казала, че нищо нередно не е направила, защото на нея й представили едни документи.

"На мен ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплотено - там има един много сплотен колектив от всички институции, които като че ли услужливо работят и са загубили мярката.", каза още Шишков.