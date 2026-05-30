Костадинов за "Баба Алино": Зад строителството стои организирана украинска групировка

Зад строителството стои организирана украинска групировка. Това заяви за bTV лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Той допълни още, че партията е сигнализирала за случая с незаконния строителен комплекс в местността "Светеца" ("Баба Алино") край Варна още през 2025 г., след като техни представители установили мащабно строителство в района.

Костадинов каза още, че първоначалната информация дошла след публични изявления на представители на Община Варна за незаконна сеч в местността.

"Установихме не само незаконна сеч, но и фундаменти на сгради, както и вече започнато строителство", заяви Костадинов. "Изкупуване на земя. И то изкупуване на земя по недоброволен начин. Със заплахи. Има хора, които са подавали сигнали в полицията, хора, които са изключително притеснени, включително и за живота си. Имаме информация, че тази групировка разполага със свое силово организирано крило. Хора, които са млади украински мъже, въоръжени. Хора, които разполагат с допълнителни стимули, за да могат да мотивират някой човек, който не иска да продаде, да продаде."

Костадинов твърди, че през миналата година част от хората, свързвани с инвестиционния проект, са били екстрадирани от България

поради съображения, свързани с националната сигурност, но впоследствие са били върнати обратно в страната.

Той постави въпроси около действията на тогавашното ръководство на ДАНС и настоя случаят да бъде изяснен.

По думите му опитите темата да бъде разгледана в парламентарната комисия за контрол над службите са били блокирани в продължение на месеци поради липса на кворум.

"Искахме изслушване на отговорните лица, но комисията така и не успя да заседава по този казус", заяви той.

Костадинов коментира и предупрежденията за евентуална процедура по свръхдефицит срещу България. Според него проблемите в публичните финанси не са нови и са натрупвани през последните години.