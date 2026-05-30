DARA отвори нов път за българската музика

Музиката по света се променя буквално всяка секунда. Това заяви музикалният продуцент Здравко Петров в ефира на "Големите последици". В предаването той коментира триумфа на DARA на "Евровизия 2026" и безапелационната ѝ победа, която събра подкрепата както на милиони зрители, така и на международното професионално жури.

Петров говори и за печелившата формула зад Bangaranga - песента, която изведе българската изпълнителка до големия успех.

В разговора музикалният продуцент коментира и темата за "хейта", който съпътства новините около победата на DARA.

"Наблюдавам в западноевропейски сайтове, че и там също кипи т.нар. хейт - недоволство. Нормално е... В България знаем, че всички разбират от музика, футбол и политика. Много отдавна в България експертът е изтикан някъде встрани и не му се дава гласност. Всеки мисли, че може да се произнесе - в конкретния случай за музика, да дава оценки, да анатемосва този или онзи изпълнител и да казва може ли или не може да пее. Дара много може да пее. Уникален артист с много голямо бъдеще", категоричен беше Петров пред Bulgaria ON AIR.

В края на разговора той изрази увереност, че успехът на DARA може да отвори нова страница за българската популярна музика.

"Убеден съм, че българската популярна музика ще тръгне по правилния път и ще бъде забелязана извън пределите на нашата родина и ще имаме още много изпълнители, които да имат този успех като Дара", сподели музикалният продуцент.