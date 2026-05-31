Близо ли са Вашингтон и Техеран до сключване на споразумение?

Преговорите и размяната на съобщения със САЩ продължават, заяви днес пред ирански държавни медии иранският външен министър Абас Аргачи, цитиран от Ройтерс.

Не трябва да придаваме значение на спекулациите и не мога да дам отговор кога преговорите ще доведат до ясен резултат, добави той.

“Преговорите и размяната на съобщения продължават и докато не бъде постигнат конкретен резултат, да се вадят каквито и да е изводи е преждевременно. Всичко, което се говори в момента, са само предположения и не трябва да му се придава особено значение, докато не бъде получена официална информация и окончателно потвърждение”, добави той.

В петък говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи съобщи, че Ислямската република продължава да си разменя съобщения със САЩ, но все още не става въпрос за финално споразумение.

По-рано днес в. “Ню Йорк таймс” информира, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поставил по-тежки условия за споразумение с Иран, които вече са били изпратени на Техеран, отбелязва ТАСС.

„Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим (Ормузкия) проток веднага след подписването. Единствената гаранция, която трябва да имам, е, че (Иран) няма да има ядрени оръжия. Те се съгласиха с това”, каза американският държавен глава, като добави, че Иран се е съгласил също „по какъвто и да е начин да не придобива (ядрено) оръжие“.

„Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема много време, но аз не бързам“, каза още Тръмп.

По думите му ще бъде сключена „страхотна сделка, в противен случай просто ще се върнем и ще приключим нещата по военен път“.

Американският президент подчерта, че би предпочел дипломатическо решение и се надява да избегне военна ескалация.

„По същество ние сме победили тяхната армия“, допълни Тръмп.

Американското издание „Аксиос“ съобщи по-рано, цитирайки високопоставен представител на администрацията на Тръмп и друг запознат с въпроса източник, че президентът Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги.

Според публикацията Тръмп също е настоял за промени в някои от формулировките, отнасящи се до отварянето на Ормузкия проток за корабоплаване.

Иран ще внесе свои корекции в текста на споразумението със САЩ, ако американският президент Доналд Тръмп се опита да го промени. Това съобщи агенция Tasnim News Agency, позовавайки се на свой източник.

Както отбелязва събеседникът на агенцията, евентуалното внасяне на каквито и да било промени от страна на Тръмп в текста на споразумението съвсем не означава, че Техеран автоматично ще ги приеме. По думите му Иран със сигурност ще реагира на подобна стъпка.

Източникът подчертава още, че Ислямската република е напълно подготвена и за възможността споразумението изобщо да не бъде подписано.