Украинските удари свалиха руските рафинерии до невиждано от 2009 г. дъно

Само преди седем седмици руският министър на енергетиката твърдеше, че не се налагат нови ограничения върху износа на горива. Сега Москва подготвя забрана за износ на керосин за срок от един до два месеца, предаде Interfax.

Обратът идва на фона на засиления натиск от украинските дронове върху руската петролна инфраструктура. Рафинериите в страната работят на най-ниското си ниво на активност от 16 години.

Натиск върху руските рафинерии

Русия изнася около 40% от производството си на дизелово гориво и е сред водещите доставчици на горива в света. Подготвяната мярка за керосина би засегнала основно големи производствени рафинерии като Rosneft и Lukoil, които досега не попадаха под частичната забрана за износ на горива, въведена от 31 януари.

Източниците, цитирани от Interfax, дават различни оценки за евентуалното разширяване на ограниченията. Според едни решението е "почти готово", докато други смятат подобна стъпка за "малко вероятна", тъй като предлагането към момента все още е достатъчно.

След среща с вицепремиера Александър Новак петролни компании са получили указание да ограничат продажбите си в чужбина. Изваждането на подобни количества горива от международния пазар може да повиши световните цени, предвид значимата роля на Русия в глобалните енергийни доставки.

От уверения за резерви до спад в производството

На 3 април министър Сергей Цивилев заяви, че "няма основание за допълнителни ограничения върху износа на дизелово гориво", тъй като резервите надхвърлят вътрешното потребление.

Малко след това обаче руските рафинерии спаднаха до 4,7 милиона барела дневно през април - най-ниското ниво от декември 2009 г. Обяснението е очевидно: украинските атаки срещу руската енергийна инфраструктура дават резултат.

През последните седмици ударите станаха значително по-интензивни. През април украински дронове поразиха три пъти рафинерията в Туапсе в рамките на 12 дни, а на 1 май започна нова офанзива. На 15 май нов удар засегна рафинерията в Рязан, близо до Москва, като подпали една от най-големите инсталации в страната. Reuters изчислява, че 40% от износния капацитет на руския петрол - около 2 милиона барела дневно - е бил изведен от експлоатация.

Москва говори за стабилност, но подготвя ограничения

Руското правителство твърди, че "надеждното и непрекъснато" снабдяване на вътрешния пазар с горива остава приоритет. Властите призовават за засилен мониторинг и при необходимост за "навременни допълнителни мерки".

В съобщението обаче не се споменават нито обсъжданията за забрана на износа на керосин, нито възможните ограничения при дизела. Така Русия, третият по големина производител на петрол в света, вече се подготвя да разпределя и ограничава горива, които най-големите ѝ компании досега изнасяха редовно - без все още да го признава напълно, пише БГНЕС.