Средиземноморски морски тюлени окупираха пещера край Анталия

Рядко срещаните средиземноморски тюлени, които са сред най-застрашените морски бозайници в света, са открили сигурно убежище в пещера на брега край Анталия.

След научни изследвания и официални доклади турските власти предприеха спешни мерки и ограничиха достъпа до района, за да защитят животните и техните малки, пише Марица.

Става дума за

крайбрежна пещера в залива Дьокюнтю, в района на курортния град Кемер

Изследванията показват, че пещерата се използва активно от средиземноморските тюлени както за живот, така и за размножаване.

Проучването е осъществено под ръководството на областната управа на Кемер, с участието на Командването на бреговата охрана TCSG-33 и Сдружението за подводни изследвания (SAD) – Група за изследване на средиземноморските тюлени (AFAG).

Първоначалните огледи на пещерата са направени още на 16 юли 2025 година. След последвалите анализи и научни оценки специалистите официално потвърждават, че мястото е едно от ценните естествени убежища на вида по турското крайбрежие.

На 23 май 2026 година екипите преминаха към реални действия за защита на района. На входа на пещерата е поставена специална защитна преграда, която да възпрепятства навлизането на лодки, туристи и други посетители. В района вече има и предупредителни табели на турски и английски език.

Според специалистите човешката дейност, шумът от моторни лодки и засиленият туристически поток създават сериозен риск за спокойствието на тюлените, особено по време на размножителния период. Именно затова достъпът до пещерата вече ще бъде строго контролиран.

Средиземноморският тюлен е един от най-редките морски бозайници на планетата.

Смята се, че в света са останали едва няколкостотин екземпляра, а турското крайбрежие на Средиземно море е сред последните места, където животното все още може да бъде срещнато в естествена среда.

Еколози предупреждават, че всяко подобно убежище има огромно значение за оцеляването на вида. Затова и новината от Анталия се приема като важна стъпка в опазването на биологичното разнообразие в региона.

Районът около Кемер е известен не само с туризма и луксозните курорти, но и с богатата си природа, скалистите заливи и десетките морски пещери, които често остават недостъпни за масовите туристи.

Сега една от тези пещери се превръща в истинска крепост за едни от най-редките обитатели на Средиземно море.