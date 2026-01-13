Джен зи, безобразие, евро - коя ще е думата на годината

Българите може да изберат коя да е Думата на 2025 година от десетина опции, събрани от популярния сайт "Как се пише?".

Първоначалното събиране на предложения приключи на 9 януари и предстои финалното гласуване.

Петчленно жури е отбрало следните думи, белязали изминалата година, една от които да стане Думата на 2025 г.

Това са: безобразие, бюджет, волейбол, главно Д, джен зи, евро, когато па-, локали, мръшляк, протест, уточни Доли Николова от журито.

Отчитат се само гласовете, дадени на сайта на "Как се пише".

Финалното гласуване за определяне на първите три от тях ще се проведе чрез анкета на сайта "Как се пише?" в периода между 12 и 17 януари. Резултатите ще станат ясни на 19 януари, отбелязват организаторите.

Припомняме, че най-знаковата дума на 2024 г. бе "Шенген", следвана от "дубайски шоколад" и "санитарен кордон". За 2023 г. първенци бяха "изкуствен интелект", "сглобка" и "времеубежище". През 2022-ра на челни позиции се озоваха "война", "инфлация", "Украйна" и "избори". А през 2021-ва на първите три места в анкетата се наредиха некнижовната дума "преценям", "антиваксър" и "изчегъртване".