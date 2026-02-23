Vogue Italia се прехласна по визията на Александра Фейгин за Олимпийските игри

Модната Библия Vogue Italia оцени високо визията на Александра Фейгин по време на Олимпийстиге игри в Милано-Кортина.

Изданието постави фигуристката ни осмо място в класацията си с най-добри облекла от Игрите, само на 4 позиции от златната медалистка Алиса Лу.

“Александра Фейгин е застъпник на концептуалната тенденция с абстрактната бродерия, която обогатява нейния състезателен тоалет. Неутрални, но топли тонове, семпли, но впечатляващи линии: “лукс”, който определено не е тих, защото креативността, съчетана с “ноу-хау”, надделява”, пишат от Vogue Italia.

Към всяка визия има бутон за гласуване с "Да" или "Не", който кара потребителите да споделят дали харесват визията или всъщност не са на мнението на Vogue. 96% от читателите на списанието са харесали роклята на Фейгин.

Дизайнът е дело на Бояна Захариева, която и преди е работила с фигуристката.