Опасният "черен лед": Как да реагираме, когато сме зад волана?

При минусови температури и влошени зимни условия, "черният лед" остава едно от най-сериозните предизвикателства за шофьорите. Той е почти невидим, образува се внезапно и често подвежда водачите, тъй като пътната настилка изглежда мокра. Как да реагираме зад волана в такава ситуация?

Автомобилният състезател Милен Узунов обясни пред БНТ, че черния лед повече се усеща, отколкото се вижда.

"На такива места самият асфалт стои по-тъмен, като мокър стои асфалта. Също така трябва да знаят, че при екстремно ниски температури, солта спира да действа, въпреки че техниката е минала преди минути, защото е много студено“, каза той.

Най-честата грешка на шофьорите е паническата реакция, обяснява експертът.

"Рязкото използване на спирачки е най-големият проблем. Блокират ли колелата, автомобилът става практически неуправляем. Превенцията на това нещо е внимателно шофиране с по-ниска скорост. Хубаво е да се кара на по-висока предавка. Да не изпадат в паника“, съветва автомобилният състезател.

Ако водачът усети загуба на сцепление, реакцията трябва да е незабавна:

"Спирачките трябва да се пуснат задължително. Ако са блокирали колелата – кракът се маха от педала."

Узунов акцентира и върху значението на добрата подготовка на автомобила зимни гуми да не са износени. По думите му след втората година свойствата им намаляват драстично.

Как да разпознаем черен лед?

Асфалтът изглежда тъмeн, лъскав и „мокър“, без пръски от гумите.

Къде най-често се появява?

по мостове и надлези

в сенчести участъци

рано сутрин или късно вечер

след лек дъжд при рязко застудяване

Съвети по време на движение

1. Намалете скоростта, карайте много по-бавно от обичайното. Увеличете дистанцията поне 3–4 пъти.

2. Плавни движения – без рязко спиране, ускоряване или завиване.

3. Използвай висока предавка - при по-висока предавка има по-малък въртящ момент, което води до по-малко приплъзване.

4. Завивай бавно - намали скоростта преди завоя, не в самия завой.

Спиране при черен лед

С ABS: натискайте спирачката твърдо и равномерно – не помпайте.

Без ABS: спирайте внимателно, ако започне занасяне, отпуснете леко спирачката.

Ако колата започне да поднася

Погледнете накъде искате да отидете, не към препятствието. Завъртете волана в посока на занасянето, не натискайте рязко спирачката. При задно предаване – леко отпуснете газта.

Какво не трябва да правите:

Рязко спиране

Да изпаднете в паника

Не шофирайте с круиз контрол

Не карайте с висока скорост, „защото пътят изглежда чист“

Най-добрата реакция при черен лед е да не се налага да реагираш – карай така, сякаш винаги го има.