Барабар Петко с Джен Зи: Слави Трифонов влиза в TikTok

Слави Трифонов обяви, че е създал свой акаунт в TikTok. В "стори" във Facebook той обясни, че не можел да спи вечер, заради това често използвал приложението.

"По цели нощи не мога да спя. Изгледах всички налични филми, които съществуват във всички налични платформи. Започнах да гледам TikTok. TikTok е нещо много интересно. Има най-различни неща, които ме вълнуват. Гледам коли, мотори, кучета и различни неща", обясни лидерът на "Има такъв народ".

"Поради тази причина реших да създам профил в TikTok Както казва българският народ, който е много умен и е измислил една поговорка: "Барабар Петко с мъжете". И аз така да бъда като всички", допълни той.

Трифонов отбеляза, че има достатъчно добър екип и телевизия, които също ще се грижат за акаунта.

Пионери в TikTok от политиците бяха Мая Манолова и Корнелия Нинова, които имат свои лични профили.

Наскоро в платфортама започна да се появява и Бойко Борисов, но от профила на ГЕРБ.

Интересно е, че вече дори НАП има акаунт в социалната мрежа.