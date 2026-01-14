“Музей на сглобката” с нова експозиция, Пеевски показа пуделите Асен и Рашков ВИДЕО

Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски представи нова експозиция в “Музея на сглобката”.
Музеят, който се помещава в кабинет 222А в сградата на Народното събрание е обновен и допълнен с представянето на схемите на “Харвардите”, “Пуделгейт” и пуделите, кръстени Асен и Рашков.
"Откривам новата експозиция на "Музей на сглобката". Заповядайте, очакват Ви Асен и Рашков - ето я истината за "Пуделите" и пачките. Имаме много нови експонати. Очакваме Ви", каза Делян Пеевски.
На фон се виждат разпечатки от чатове, но не става ясно чия кореспонденция е принтирана.