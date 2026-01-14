IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
“Музей на сглобката” с нова експозиция, Пеевски показа пуделите Асен и Рашков ВИДЕО

Виждат се и разпечатки от кореспонденция с чатове

14.01.2026 | 13:20 ч. Обновена: 14.01.2026 | 13:22 ч. 58
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски представи нова експозиция в “Музея на сглобката”.

Музеят, който се помещава в кабинет 222А в сградата на Народното събрание е обновен и допълнен с представянето на схемите на “Харвардите”, “Пуделгейт” и пуделите, кръстени Асен и Рашков.

"Откривам новата експозиция на "Музей на сглобката". Заповядайте, очакват Ви Асен и Рашков - ето я истината за "Пуделите" и пачките. Имаме много нови експонати. Очакваме Ви", каза Делян Пеевски.

На фон се виждат разпечатки от чатове, но не става ясно чия кореспонденция е принтирана.

Делян Пеевски ДПС-НН Музей на слобката Пудели пачки Асен и Рашков Народно събрание кабинет 222А
