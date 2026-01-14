Излезе ли Радев на избори, БСП може да остане под чертата

Днес, макар и малоброен, се състоя поредния протест в центъра на София. Искането - 100% машинен вот и честни избори. Докога ще продължат протестите?

"Моите очаквания са, че тази протестна вълна ще продължи в рамките на следващите месеци, дори по време на кампанията, тъй като действащото Народно събрание ще даде много поводи за недоволство. Колкото до промените в Изборния кодекс, мисля, че все пак ще остане настоящото състояние. Днес видяхме и реакция от Борисов, който подкрепя машинното гласуване. Това твърде често се прави от политиците, правят нещо, което е свръхскандално, предизвиква обществена реакция, с цел да остане някакво статукво", каза политологът доц. Милен Любенов пред Bulgaria ON AIR..

По думите му управляващите "напълно ги устройва" сегашната ситуация.

"Машините гарантират да се девалидизират бюлетини, намалява броя на невалидните бюлетини, което е много важно. Но като цяло не елиминират купения вот, това не зависи от машините. Няма време и не е редно да има кардинална промяна в Изборния кодекс, могат да се направят по-малки, като например смесено гласуване, но в секциите с над 300 избиратели да е изцяло с машини", подчерта социологът Кольо Колев.

Има ли алтернатива на изборите?

Доц. Любенов е на мнение, че гражданите вече търсят алтернатива за гласуване и биха подкрепили нова партия.

"Това се видя и в проучването на "Алфа рисърч" преди Нова година. Ако президентът участва на тези избори, това ще промени политическата ситуация в страната и може да пренареди сериозно партийната система, тъй като едно негово участие веднага ще елиминира възможността по-малките партии да прескочат избирателната бариера. Първо - участие на нова партия в лицето на президента ще увеличи значително избирателната активност. Следователно и прагът за влизане би бил по-висок, а това автоматично ще засегне БСП, които няма да имат шанс да прескочат избирателната бариера", коментира още той.

Гостът не изключи, че влизането на Радев на политическата сцена може да се отрази и на "Възраждане".

"Склонен съм да мисля, че президентът ще излезе с партия. Но си представям колко му е тежко дереджето. Всички погледи да вперени в него. Да станеш лидер на надеждата не е най-жизнерадостното нещо, което може да се случи. Представете се интересите, куцо и сакато започва да се стича с идеята, че този път и той ще захлеби нещо. Всички неща, които съпътстват една партия - да намериш кадърни хора, които да могат да говорят, да могат артикулират програми и идеи - всичко това е много сложно. Така че най-вероятно той ще играе, а ако играе съм напълно съгласен, че една нова алтернатива ще събуди и нова надежда, и ще се увеличи изборната активност", подчерта Колев.

Той прогнозира, че подобна формация ще е близо до парламентарно мнозинство.

