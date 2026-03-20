Модни тенденции за пролетта

Пролетта настъпи! Природата се събужда, времето се затопля, слънцето се показва все по-често, ще прекарваме повече време навън в разходки, новият сезон носи надежда за ново начало и нещо хубаво. Освен всичко това, с пролетта идват и нови модни тенденции. Какви дрехи да носите, за да сте стилни и модерни? Вижте хитовете, според американския "Cosmopolitan".

Сърф стил

Времето се затопля и макар да идва пролетта, а не лятото, стават хит облеклата за плаж и плуване. Сърф стилът определено ще е на почит през следващите седмици. Хит са дрехи, които са направени от такива материи, от които и сърф облеклата; които са с такава текстура. Все едно сте на плажа - край океана или морето. Носете кожени якета, кожени панталони и топове, лъскави дрехи, хавайски ризи с флорални и тропически мотиви, спортни клинове с няколко цвята.

Кобалтово синьо

Още през зимата, през февруари, забелязахме, че един цвят започва да набира голяма популярност. През пролетта той пък ще е направо навсякъде. Става дума за кобалтовото синьо. Този наситен, дълбок нюанс на синьото стои много елегантно и стилно. Залагайте на поли, рокли, блузи, панталони и якета в такъв цвят. Този леко електриков, но и леко матов смел нюанс е навсякъде по модните ревюта.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net