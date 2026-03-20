Александър Сано: Баба с 298 евро пенсия има 240 евро ток, това е геноцид

Актьорът Александър Сано е готов да поведе нови протести срещу високите сметки за ток.

"Ще се наложи. Дойде едно момче да ми каже, че баба му е получила сметка 240 евро, а пенсията ѝ е 298. Смисъл, извинявайте, това е геноцид", категоричен бе той пред Bulgaria ON AIR.

Той вече оглави едно недоволство, след като и той получил фрапираща сметка.

Докато е на турне и домът му е празен, Сано получава обаждане от енергодружеството, в което му обясняват, че засичат в същия момент потребление от 10 киловата на час. Това води до проверка.

"Започнаха да мерят по електромера и казаха: "Имате на трите фази консумация от по 3 киловата". Аз го качих горе да се огледа и да ми каже кое харчи това. Погледна термопомпата и каза: "О, тя Ви е монофазна". Казах: "Тогава как имам на трите фази харч", разказа Сано.

Актьорът е подал сигнал до КЕВР, КЗП, "Електрохолд" и омбудсмана. Направил е и втора проверка, този път от фирмата, предоставила термопомпата.

"Момчето от фирмата, което направи пълна проверка, установи, че нямам никакви повреди. Измери с уреда, с който дойдоха от "Електрохолд", и показа, че на фазата, на която е свързана термопомпата – тя е монофазна, не трифазна – консумацията беше под 1 ампер", обясни Сано.

КЕВР разглежда 6548 жалби на граждани за необичайно големи сметки за ток, като според председателя на комисията Пламен Младеновски основната причина е високото потребление. Енергодружествата също стигнаха до този извод след собствени проверки.

На фона на това на обща среща енергодружествата, министри и омбудсманът обсъдиха възможни решения на проблема.

