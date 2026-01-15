IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
НС реши: Лихвата по кредитите за студенти пада от 7 на 3%

На второ гласуване всички депутати единодушно подкрепиха промяната

15.01.2026 | 10:25 ч.
БГНЕС

Народните представители гласуваха на първо и второ четене промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД), предложени от "БСП-Обединена левица". С приетите промени се намалява лихвеният процент - от 7 на 3 на сто. 

Студентските и докторантските кредити вече ще са с максимална лихва от 3 процента. В момента максимумът е 7%. В момента половината от банките, подписали типов договор по чл. 7 от ЗКСД, предлагат студентски кредити с фиксиран годишен лихвен процент от 7%, което е максималната допустима по закон стойност. Останалите кредитни институции прилагат лихви, които са близки до този таван.

Прието бе и държавно възстановяване на кредита при раждане или осиновяване на второ дете, което цели да насърчи раждаемостта.

Според вносителите високата цена на тези кредити все по-често поражда мнението, че финансирането на студенти и докторанти е неефективно именно заради високите лихвени проценти.

Вносителят на проекта е на Габриел Вълков БСП. Той обясни, че това ще струва на държавата около 100 хиляди лева годишно. 

На първо четене законопроектът мина с 187 гласа "за", 5 "въздържал се'', против нямаше. Само от "Величие" се въздържаха. Вълков поиска законопроектът да бъде гласуван директно и на второ четене. На второ гласуване всички депутати единодушно го подкрепиха.

парламент лихва студенти
