Асен Василев за мандата за АПС: Ясен удар по Пеевски

Ще държим да има драстично намаление на броя министерства, ако имаме 121 депутати, заяви той

15.01.2026 | 14:34 ч.
Снимка: БГНЕС

В удължителния закон е записано, че заплатите в обществения сектор трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември инфлация. Данните са за 5% инфлация, измерена по местния, българския индекс. Това е доста високо, тъй като е два пъти по-високо от инфлацията, която аз оставих като финансов министър 2024 г. Това заяви пред журналисти председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

Това значи, че всички доходи трябва да бъдат индексирани с тези 5%. когато се приеме бюджетът за 2026 г., ние ще държим да има драстично намаление на броя министерства, ако имаме 121 депутати“, обяви той.

По думите му инфлацията има връзка с драстично увеличените цени на електроенергията за бита: "Миналата година се вдигнаха с повече, отколкото за 2022, 2023 и 2024 г., взети заедно. Дължи се на увеличението на цената на водата, на увеличението на произведени основно у нас стоки и услуги, а не такива, които идват отвън."

Относно решението на президента Румен Радев да даде третия проучвателен мандат на "Алианс за права и свободи" на Ахмед Доган, Василев подчерта: "Мисля, че това е много силен и ясен сигнал на президента срещу Пеевски и "Ново Начало"."

Dnes

Асен Василев АПС Продължаваме промяната
