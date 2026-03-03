Бивш съотборник на Любо Пенев във Валенсия: Иска да живее

Бившият съотборник на Любослав Пенев във Валенсия - Фернандо Хинер, сподели в интервю за La Banda de Àpunt, че е получил телефонно обаждане от българина, което го е развълнувало:

„В понеделник телефонът ми звънна и на екрана се появи име, което не очаквах. Много се развълнувах. Чух го да говори. Благодари ми многократно. Каза го десет пъти.“

Пенев, който се лекува от рак на бъбреците признал, че му предстои трудна и дълга битка: „Думите му бяха: Благодаря ви за подкрепата, която ми оказвате. Благодаря ви за това, което правите. Благодаря ви, защото съм в тази деликатна ситуация. Ще бъде трудно. Лечението ще бъде дълго и все още се нуждая от вашата помощ.“

Хинер уточни, че макар гласът на Пенев да звучал дрезгаво, бившият нападател демонстрирал добро настроение и воля за живот:

„Сега обмисля други възможности, но първата процедура, която му беше направена, изглежда върви добре. Той е в добро настроение и въпреки сериозното заболяване е решен да живее. Знае какво има и е много благодарен. Но също така е наясно, че ще се нуждае от още помощ. Лечението е дълго и много скъпо. Ние сме зад него от самото начало, както и Атлетико Мадрид.“

Новината за здравословните проблеми на Пенев излезе в медиите през декември, а множество бивши клубове, включително ЦСКА, започнаха кампании за набиране на средства за лечението му.