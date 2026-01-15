АПС объркани: Ще вземат мандата, но не знаят какво ще правят с него

Решението на Румен Радев изненада и АПС. ,От партията не знаят какво да правят с него. Те обаче няма да го върнат веднага.

"Изказвам нашата положителна оценка, благодарност към президента за решението му да връчи третия проучвателен мандат на "Алианс за права и свободи". Приемаме това като чувствителна оценка за нашите последователни усилия в рамките на 52-вото НС за отстояване на принципите на демокрацията, на държавността, на институционалното единство на държавата. Видяхме, че това е оценено, за което благодаря", коментира пред журналисти Хайри Садъков от АПС.

Парламентарната група ще проведе заседание със структурите на партията, но Садъков не уточни дали това ще се случи преди или след взимането на мандата.

"Предстои, имайки предвид спецификата на третия мандат, заседание на ПГ и структурите, и ще излезем с правилното решение за това, което предстои", подчерта той. "Ще приемем мандата, а останалото ще обсъдим с колегите и ще ви кажем какво следва."