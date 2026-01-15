Костадинов призова АПС да върнат мандата: България няма време за пилеене

Радев реши да даде третия мандат на Ахмед Доган. Не съм изненадан от решението, напълно логично е. Няма как да го даде втори път на ППДБ, с които работи за бъдеща коалиция след изборите, защото вече им даде мандат. Не може на БСП и ИТН, на които го даваше досега, защото са част от сегашното управление. Не може на ДПС, защото и те са част от управлението и ще се компрочетира. Не може на Възраждане, защото ние сме единственият му идеологически противник. Меч и Величие дори не заслужава да ги коментираме. Това написа народният представител и лидер на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод обявеното днес решение държавният глава да връчи третия мандат за съставяне на правителство на Алианса за права и свободи (АПС).

"Многократно заявявахме, че Радев няма да даде третия мандат на Възраждане. Никога не го е правил досега, поради гореописаната причина. С този си ход обаче бъдещият бивш президент направи сериозна политическа грешка. Свали маската си още преди да е почнало представлението", добави Костадинов в поста си.

Свързани статии Румен Радев изненада, третият мандат отива при АПС

Според него това е добра новина за българите, защото "планираната подмяна ще катастрофира още преди да е започнала".

Накрая Костадинов призова АПС да върне мандата веднага, щом го получи от президента: "България няма време за пилеене. Правителството подаде оставка преди месец и половина. Радев им осигури достатъчно време да си довършат далаверите, така че е крайно време да освобождават властта. Да назначава служебно правителство и да отиваме на избори по най-бързия начин!".