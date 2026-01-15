IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 46

Румен Радев изненада, третият мандат отива при АПС

Изгледите за подкрепа обаче изглеждат химерни

15.01.2026 | 11:09 ч. Обновена: 15.01.2026 | 11:14 ч. 22
Румен Радев изненада, третият мандат отива при АПС

Президентът Румен Радев изненада с избора си за трети мандат за съставяне на кабинет. Вчера той дори заяви, че не изключва и чудо за съставяне на редовен кабинет. 

На 16 януари, петък, от 10.00 часа в изпълнение на Конституцията президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател, съобщиха от президентството.

Изгледите за подкрепа обаче изглеждат химерни, а и повечето партии вече започнаха предизборните си кампании.

Свързани статии

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

румен радев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem