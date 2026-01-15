IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Част от Варна е без вода заради голяма авария

При работни дейности е пробит голям водопровод

15.01.2026 | 15:33 ч. 4

Част от Варна остана без вода зарази авария.

"Поради предизвикана авария от фирма Акцент Инвест ООД без вода от 10:30 ч. до около 22 ч. ще бъдат местност "Св. Никола" и част от кв. "Бриз", става ясно от съобщение на сайта на ВиК дружеството.

При работни дейности е пробит голям водопровод. Водният стълб, който се вижда от километри, е към 15-20 метра.

Хора в района коментираха, че огромната авария ще е за тяхна сметка, а няма да се плати от фирмата, чиито служители са предизвикали аварията.

"Аквапарк ли строят?", гласи шеговит коментар към кадри в социалната мрежа.

