Част от Варна е без вода заради голяма авария

Част от Варна остана без вода зарази авария.
"Поради предизвикана авария от фирма Акцент Инвест ООД без вода от 10:30 ч. до около 22 ч. ще бъдат местност "Св. Никола" и част от кв. "Бриз", става ясно от съобщение на сайта на ВиК дружеството.
При работни дейности е пробит голям водопровод. Водният стълб, който се вижда от километри, е към 15-20 метра.
Хора в района коментираха, че огромната авария ще е за тяхна сметка, а няма да се плати от фирмата, чиито служители са предизвикали аварията.
"Аквапарк ли строят?", гласи шеговит коментар към кадри в социалната мрежа.