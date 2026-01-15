Костадинов: Избирателите на "Възраждане" не харесват Радев

На извънредно заседание правната комисия отхвърли искането на ПП-ДБ за връщане на машинното гласуване. От партия "Възраждане" гласуваха "въздържал се". В предаването “Денят ON AIR” лидерът на партията Костадин Костадинов обясни защо.

"В проекта на ПП-ДБ се предвижда 75% машинно гласуване, а в останалите 25%, които при структурен анализ на секциите, в които се гласува с хартия, както предвиждат от ПП-ДБ - от порядъка на около 80% от тези 25%, се намират под контрола на ДПС. Сега българите са излъгани преди началото на кампанията", каза Костадинов.

По думите му ПП-ДБ дава възможност на ДПС да осъществи манипулации.

"Това ние няма как да подкрепим. По-големият въпрос е защо ПП дават възможност на ДПС да продължават с манипулациите. Нашият законопроект, който трябва да бъде гледан следващия път, предвижда 100% гласуване само с машини", коментира лидерът на “Възраждане”.

Възможна ли е подмяна на вота?

Ако ГЕРБ и ДПС прокарат идеята за сканиращи устройства, "става страшно", на мнение е Костадинов.

"Досега машините, с които се работеше, бяха наемани от частна фирма. Софтуерът и кодът за тях се стопанисваха и бяха на разположение на "Информационно обслужване" и на МЕУ, т.е. разделяме хардуера от софтуера. Сега всичко се предвижда да отиде под шапката на "Информационно обслужване". И кодът, и машините ще бъдат на едно място. Хипотетично човек с едно натискане на копчето може да пренапише целия резултат. Няма да има контрол върху работата на сканиращите машини", смята Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" за пореден път подчерта, че няма доверие на управляващите. “Те трябва да са в затвора, не да правят изборен процес. За нас най-добрият модел е този, в който човешкият и машинният фактор се коригират и контролират един друг. Така беше на изборите през ноември 2021 г.", напомни Костадинов.

Третият мандат

По-рано днес държавният глава Румен Радев избра третият мандат да бъде връчен на АПС. Костадинов каза, че не е изненадан.

“Ние знаехме, че той няма да го даде на "Възраждане", защото Радев има идеологически различия с нас. Ние сме неговият най-сериозен идеологически конкурент. Няма как да го даде на БСП, ИТН и на ДПС, защото те участваха в управлението. Единственият вариант беше АПС. Това е логичен, но грешен вариант. Сега, особено след като го даде на Ахмед Доган, неговите избиратели изживяха шок, видяха приземяването на своя летец. Маската на Радев падна много преди политическия театър, който се опитва да ни разиграва", каза Костадинов пред Bulgaria ON AIR.

По думите на депутата ролята на Радев в политическия живот ще бъде да затвърди статуквото в България, "което е антибългарско".

"Ако излезе на тези избори, той трябва за го заяви по-рано, защото не е честно да викаш хората от партиите при теб като държавен глава, да минеш консултации, да раздадеш мандатите, и да излезеш на избори", каза лидерът на "Възраждане", който допусна, че има договорка между президента Радев и ПП-ДБ.

Според Костадинов, избирателите на "Възраждане" не харесват Радев.

"Помним как отказа да свика референдум за запазване на българския лев, направи го, след като беше изтървана голяма част от шанса. Колебаейки се между лева и еврото, Радев избра турската лира. Ние имаме шанс, ако "Възраждане" стане първа политическа сила, което е напълно възможно на тези избори. Ако утре мандатът не бъде върнат, означава, че имат договорка с Радев да бавят датата за провеждане на изборите", прогнозира лидерът на партията.

