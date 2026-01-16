IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Желязков иска бързо провеждане на избори “в духа на Конституцията”

Премиерът в оставка призова и за бързо назначаване на служебен кабинет

16.01.2026 | 11:17 ч. 0
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

“Очакваме конституционната процедура да се развива в духа на Конституцията, а не в духа на политическия шоу спектакъл“, заяви премиерът в оставка Росен Желязков пред медиите във Велико Търново във връзка с насрочването на изборите.

Желязков призова за бързо провеждане на изборите и подчерта необходимостта от постигнат консенсус: 

“Важно е при постигнатия консенсус да отидем колкото се може по-скоро на избори, за да не похабяваме обществените очаквания с различни процедурни моменти. И ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт, да се назначи по-бързо“, категоричен бе Росен Желязков.

Премиерът в оставка посочи, че забавянето на провеждането на изборите не е в полза на обществените очаквания и затруднява по-ефективното изпълнение на ангажиментите и законодателните цели на изпълнителната власт.

Желязков отбеляза, че днес правителството навършва една година и въпреки че изпълнява функциите си до назначаването на служебен кабинет, трябва да работи отговорно и да не се превръща в участник на предизборната сцена.
 

Росен Желязков премиер в оставка правителство избори Констутиция служебен премиер Румен Радев
