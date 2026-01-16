IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев връчва третия мандат на „Алианс за права и свободи“

Не е ясно дали от АПС ще направят опит за съставяне на правителство

16.01.2026 | 07:44 ч. Обновена: 16.01.2026 | 08:12 ч.
Президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател в петък и ще връчи трети мандат за съставяне на кабинет. 

Първият мандат бе връчен на ГЕРБ-СДС в понеделник, но кандидатът за премиер - настоящият премиер в оставка Росен Желязков, го върна веднага. В сряда Радев връчи втория мандат на ПГ па ПП-ДБ, Надежда Йорданова също го върна веднага. Третият мандат се връчва на политическа сила, избрана от държавния глава, в случая АПС.

Председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков заяви, че ще приемат мандата. Но все още не е ясно дали ще направят опит да съставят правителство в рамките на този парламент, дали ще бавят връщането на мандата, или ще го върнат на държавния глава веднага по примера на първите две политически сили – ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. „Останалото ще обсъдим с колегите и ще ви кажем какво следва", увери Садъков.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. 
Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим, каза президентът Румен Радев след връщането на мандата. С този отказ възможностите за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент силно се стесняват, посочи държавният глава. Той допълни, че очаква от ръководителите на политически партии не да му казват кога да насрочи изборите, а да проявят политическа инициатива и отговорност, да се запознаят с решението на Конституционния съд от 13 март миналата година, което по думите на президента "описва само част от безобразията по време на последните парламентарни избори".

Румен Радев трети мандат Алианс за права и свободи
