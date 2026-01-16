Радев връчва третия мандат на „Алианс за права и свободи“

Президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател в петък и ще връчи трети мандат за съставяне на кабинет.

Първият мандат бе връчен на ГЕРБ-СДС в понеделник, но кандидатът за премиер - настоящият премиер в оставка Росен Желязков, го върна веднага. В сряда Радев връчи втория мандат на ПГ па ПП-ДБ, Надежда Йорданова също го върна веднага. Третият мандат се връчва на политическа сила, избрана от държавния глава, в случая АПС.

Председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков заяви, че ще приемат мандата. Но все още не е ясно дали ще направят опит да съставят правителство в рамките на този парламент, дали ще бавят връщането на мандата, или ще го върнат на държавния глава веднага по примера на първите две политически сили – ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. „Останалото ще обсъдим с колегите и ще ви кажем какво следва", увери Садъков.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим, каза президентът Румен Радев след връщането на мандата. С този отказ възможностите за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент силно се стесняват, посочи държавният глава. Той допълни, че очаква от ръководителите на политически партии не да му казват кога да насрочи изборите, а да проявят политическа инициатива и отговорност, да се запознаят с решението на Конституционния съд от 13 март миналата година, което по думите на президента "описва само част от безобразията по време на последните парламентарни избори".