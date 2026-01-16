Отиваме на избори, АПС върнаха мандата на Радев неизпълнен СНИМКИ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 15 / 15

Изненадващо вчера Румен Радев реши да връчи мандата на АПС. В президентството дойдоха шефът на ПГ на АПС Хайри Садъков, Танер Али, Севим Али, Павлин Найденов и Ахмед Вранчев.

Радев обясни, че неслучайно е избрал да връчи мандата на АПС.

"АПС бе подложен на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате уроците на днешния управленски модел. Много от вашине членове и симпатизанти бяха подложени на натиск. А и днес продължават да са подложени на различни форми на въздействие, неприемливи за правовата държава. Връчвам ви този мандат и като символ на националното единство, и срещу всеки опит на корисни политици да насаждат междуетническо напрежение, за което няма никаква почва в България", заяви Радев.

Хайри Садъков благодари за жеста и оценката на упоритата съпротива срещу "явлението превзетата държава".

"От името на ПГ на АПС приемаме това Ваше решение да ни връчите третия мандат като много отговорно за нас предизвикателство, и като жест и оценка. Ние извървяхме много сложен път, но нашата ПГ има своите сензитивни усещания за това, което чухме през декември на площадите в България. Не само че чухме, ние и съпреживяхме този обществен отклик, защото при нас това започна година и половина по-рано. Ние първи - пак от площадите, надигнахме глас да говорим за явлението, което се задава. Когато тази оценка стана национална и обществото видя какво се случва, бяхме редом с хората на площадите. Нашата ПГ ме упълномощи да върна третия мандат неизпълнен, за да реализираме с общи усилия чести, свободни, прозрачни и демократични избори", каза той.