Атанасов призова: Да излезе Радев и да каже какво ще прави

Масовият протест свали тази власт. Народът излезе и каза "искаме антикорупционно управление". Сега е важно по какъв начин ще се организират изборите. Това заяви в интервю за БНТ Атанас Атанасов - лидер на ДСБ.

Според него, за българските граждани е най-ясно, че най-чистите избори са били с машинен вот.

"Трябва да бъдат проведени консултации с парламентарно представените сили и аз смятам, че единственият възможен кандидат за премиер, който може да работи за честни избори е Андрей Гюров. Кой да изберем от останалите?", пита се Атанасов.

"Работа на президента е да проведе консултации и да намери най-доброто решение", заяви Атанасов. На Гюров можем да имаме доверие, допълни той.

По думите му, ако "новият министър-председател има воля и смелост би трябвало да отстрани сегашния председател на ДАНС". Сегашният председател е "виновен за онези 500 000 невалидни бюлетини", допълни Атанасов.

Според него, за вътрешен министър трябва да бъде назначен "смел човек, който има силите да предприеме кадрови решения".

"Да излезе г-н президентът и да каже какво ще върши, защото тази полуконспирация до този момент... Аз го казах и като бяхме при него на консултации - "с кого говорим? С президента или с конкурента". Ако Радев излезе на политическия терен ние с него ще бъдем конкуренти по отношение на битката с корупцията. Ако Радев излезе и се включи в тези избори има риск той да разцепи антикорупционния консенсус по руска линия, заяви Атанасов.