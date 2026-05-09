Лудогорец направи шпалир на шампиона Левски

Лудогорец Разград показа класа и уважение към Левски, като направи шпалир преди двубоя между двата отбора.

Срещата има и символично значение – след последния съдийски сигнал "сините“ ще вдигнат титлата за 27-и път пред своите привърженици.

Още преди седмица изпълнителният директор на разградчани Ангел Петричев заяви, че отборът ще отдаде дължимото на съперника. Това се случи след поражението с 0:1 от ЦСКА, а междувременно тимът на Хулио Веласкес официално си осигури първото място след успех със същия резултат срещу ЦСКА 1948.

Жестът на Лудогорец не е без прецедент – през годините именно Левски неведнъж правеше шпалир на “орлите“ по време на тяхната серия от 14 поредни титли. През 2022 година “сините“ дори изпратиха поздравителен адрес до шампионите, а сега ролите се размениха – Левски получи поздравления в социалните мрежи от Локомотив Пловдив и Септември София.

Още спортни новини може да четете на Gol.bg