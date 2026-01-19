Едвин Сугарев: Скок в „тенджерата“: колко струва политическият проект на Радев

Поредното политическо разместване и сигналите, дадени от президента Румен Радев, отново повдигнаха въпроса дали страната е близо до изход от хроничната политическа криза.

"Беше ясно, че е решил да скочи в тенджерата, както казват някои политици, и да си опита късмета на калния терен на българската политическа сцена. Това, което стана ясно от неговите думи, са две неща. Първо - че той се застъпва за позиция, свързана с антикорупционния патос, който е много характерен именно за българското гражданско общество и за протестите в края на миналата година. Очевидно е желанието да се изтъкне като фигура, която по някакъв начин олицетворява тези протести и да превърне тези огромни маси хора в свои избиратели", коментира дипломатът Едвин Сугарев пред "Денят ON AIR".

В същото време той подчерта, че тази амбиция няма достатъчно реална основа.

"Ако толкова иска да се бори срещу олигархията, тези протести също бяха срещу олигархията и се провеждаха под неговите прозорци на "Дондуков" 2, защо тогава той не слезе при протестиращите? Защо не говори с тях? Защо не вдигна отново юмрук, както направи през 2020 година, и не каза "мутри, вън"? Защото тези, които са върховете на изпълнителната власт днес, на практика не са различими от мутрите от 90-те години. А той не направи това", каза още Сугарев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Критиката му се простира и върху ролята на Радев като президент.

По думите му през мандата си той често е заемал ясно изразени политически позиции, което противоречи на конституционната роля на обединител на нацията.

Според анализатора именно институцията президентство носи по-голямата част от високия му рейтинг, а не личният му политически проект.

"Този рейтинг не може да се прехвърли от президентството върху ореола на един новопомазан партиен лидер. Това винаги става с много голяма редукция. Мисля, че тези 40 процента, за които се говореше, ще бъдат редуцирани някъде между една четвърт и една десета от тях, тоест между 10 и 4 процента. Поне опитът, който имаме досега, например случаят с Георги Първанов и АБВ, говори за такива пропорции", смята дипломатът.

Сугарев отхвърли и прогнозите за "помитаща победа" с десетки или дори сто депутатски мандата.

По думите му продължителното медийно очакване около решението на Радев по-скоро напомпва рейтинг, отколкото отразява реален потенциал.

Дори жестът на президента да поиска прошка за политическите си грешки, според него, е по-скоро тактически и символичен, без дълбоко морално съдържание.