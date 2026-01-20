Екокатастрофа до Карлово, хиляди мъртви риби

Сигнал за „огромно количество умряла риба" в предприятие за преработка на риба и рибовъдна база „Бяла река-ВЕЦ“ ООД в с. Войнягово, община Карлово, е постъпил на зеления телефон към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, предаде бТВ.

Според информацията водата била с горчив вкус и във въздуха в халето се носело задушлива миризма. Сигналът е подаден и към полицията, пожарната, дежурния в общината и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив. Стопанството се захранва от водоизточник Гьопсата, а водата след стопанството отива в р. Стряма.

Специалисти от Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС проверяват на място съвместно с експерти от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ - Пловдив. При обхода те наблюдават голямо количество умряла риба във всички басейни на предприятието. Взета е проба от повърхностни води на входа на стопанството, от канал Гьопсата.

Измерените полеви характеристики на място - температура, активна реакция, разтворен кислород и електропроводимост, отговарят на нормативно определените изисквания за характеризиране на повърхностните води. Предстои при последващия анализ да се направят изпитвания за съдържание на неразтворени вещества, биологична и химична потребност от кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, хлориди и пестициди.

Взета е и проба от отпадъчна вода от пункта за собствен мониторинг на предприятието, но преди заустването на отпадъчните води в р. Стряма. И в този пункт са измерени полевите характеристики и е установено, че те отговарят на изискванията на разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.