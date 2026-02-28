IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Слави Трифонов: Христанов веднага да си подаде оставката!

28.02.2026 | 13:31 ч. 62
Снимка: БГНЕС

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов призова да бъде поискана оставката на министъра на земеделието Иван Христанов. В публикация във Facebook той разказа как новият PR на министерството, Десислава Николова, е била задържана след като е шофирала под въздействието на наркотици. 

Ето какво още пише Трифонов: 

Преди три месеца, на 30 ноември 2025 г., в 7.40 сутринта на улица "Бузлуджа" в София, Десислава Николова е задържана с полиетиленово пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, което след тестване е установено като амфетамин. Откарана е за 24 часа в 6-о районно, като ѝ е повдигнато обвинение по член 354а от Наказателния кодекс. Този член санкционира производството, преработването, придобиването, държането, разпространението, превоза, пренасянето и укриването на наркотични вещества.

И всичко това щеше да е просто информация за поредната наркоманка, заловена с наркотици, ако въпросната Десислава Николова всъщност не е новото назначение на министъра на земеделието Иван Христанов за PR на неговото министерство. Освен всичко друго, тя е председател на младежката организация на ДБ.

Тоест след няколко пъти арестувания Цицелков, който вече не е "министър на честните избори", арестуваните и заловени с наркотици в екипа на служебното правителство се увеличават. И съвсем логично министърът на земеделието Иван Христанов трябва да последва примера на Цицелков и веднага да си подаде оставката. В българското политическо пространство не бива да има никаква толерантност към хора, употребяващи или разпространяващи наркотици. Присъствието на такива хора в изпълнителната власт е унижение за страната. В целия цивилизован свят към подобни хора, особено ако са политици, няма абсолютно никаква търпимост.

Така че още веднъж - Христанов веднага да си подаде оставката!

Слави Трифонов Десислава Николова Иван Христанов Има такъв народ Министерство на земеделието
