Пиян и напушен, директорът на парк "Рила" катастрофира

Инцидентът е станал в понеделник около 18:30 часа

20.01.2026 | 10:07 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Красимир Андонов, директор на Национален парк “Рила”, е катастрофирал вчера около 18:30 часа в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът му е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда на гробищния парк.

Шофьорът на катастрофиралия автомобил е бил в нетрезво състояние. Освен за алкохол, Андонов е дал положителна проба и за марихуана, която е оспорил, съобщава Нова тв.

Пробата за алкохол е отчела 2,31 промила. Впоследствие Андонов е закаран в Благоевград за преглед. В момента не е задържан по медицински причини, съобщиха от прокуратурата.

Национален парк Рила директор Красимир Андонов марихуана алкохол катастрофа
