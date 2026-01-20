Пиян и напушен, директорът на парк "Рила" катастрофира

Красимир Андонов, директор на Национален парк “Рила”, е катастрофирал вчера около 18:30 часа в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът му е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда на гробищния парк.

Шофьорът на катастрофиралия автомобил е бил в нетрезво състояние. Освен за алкохол, Андонов е дал положителна проба и за марихуана, която е оспорил, съобщава Нова тв.

Пробата за алкохол е отчела 2,31 промила. Впоследствие Андонов е закаран в Благоевград за преглед. В момента не е задържан по медицински причини, съобщиха от прокуратурата.