Националният вратар Пламен Илиев напусна Черно море

Националният вратар Пламен Илиев обяви, че напуска футболен клуб Черно море.

"Считано от днес вече не съм футболист на Черно море - решение, което взех изцяло и единствено по мое желание. Благодаря на моите съотборници и успех!", написа 34-годишният страж в профила си в Инстаграм.

Илиев пристигна на "Тича" през лятото на 2024 година след три сезона в румънския футбол с екипите на Динамо Букурещ, Херманщад и Университатя Клуж.

Той записа общо 60 мача за варненци, 18 от които през настоящата кампания.

В кариерата си на клубно ниво Пламен Илиев е играл още за Левски, Лудогорец и Видима-Раковски в България, както и за Астра Гюргево и Ботошани в Румъния.

Илиев има 21 мача за националния отбор на България, като за последно игра за "трикольорите" през март миналата година в плейофите на Лигата на нациите срещу Ирландия.