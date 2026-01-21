IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж загина при пожар в Долни чифлик

Пламъците бързо са обхванали пристройката, в която е живеел

21.01.2026 | 10:34 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 67 години е загинал при пожар в Долни чифлик тази нощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Сигналът за пожар в пристройка в Долни чифлик е получен около 2:15 часа тази нощ. Пламъците бързо са обхванали мястото, в което е живял собственикът на имота.

Мъжът е загинал от огъня въпреки бързата намеса на пожарната, уточняват от полицията.

В момента тече разследване по случая и е образувано досъдебно производство, предаде БТА.

 

Тагове:

пожар Долен чифлик загинал
