Мъж загина при пожар в Долни чифлик

Мъж на 67 години е загинал при пожар в Долни чифлик тази нощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Сигналът за пожар в пристройка в Долни чифлик е получен около 2:15 часа тази нощ. Пламъците бързо са обхванали мястото, в което е живял собственикът на имота.

Мъжът е загинал от огъня въпреки бързата намеса на пожарната, уточняват от полицията.

В момента тече разследване по случая и е образувано досъдебно производство, предаде БТА.