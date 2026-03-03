В кадър: Националният флаг бе издигнат на Паметника на Незнайния войн

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 16 / 16

Националният празник 3 март и 148-ата годишнина от Освобождението на България беше отбелязан на Паметника на Незнайния войн, където се състоя тържествената церемония по издигане на Националното знаме на Република България, предаде БГНЕС.

В строя са знамената-светини, символ на най-възвишените традиции и добродетели на българското войнство: Самарското знаме, Щандарт на Първи конен полк, Знамето на 15-и пехотен Ломски полк, Знаме на 13-ти пехотен Рилски полк, Знаме на 25-и Драгомански полк, Знаме на 30-ти пехотен Шейновски полк, Знаме на Шести пехотен Търновски полк, Знаме на 24-ти пехотен Черноморски полк.

Участваха представителни военни формирования в ритуалите в страната. В София бе министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на висшия команден състав на Българската армия, патриарх Даниил, служебният премиер Андрей Гюров, кметът на София Васил Терзиев. В ритуала участваха и формирования от Националната гвардейска част. По време на изпълнението на националния химн беше произведен салют от 20 артилерийски залпа.