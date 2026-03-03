Престолонаследникът на Дубай пи кафенце в мол, докато дронове летят към страната му ВИДЕО

Президентът на Обединените арабски емирства, шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, посети" Дубай Мол" в понеделник, придружен от престолонаследника на Дубай, шейх Хамдан бин Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепремиер и министър на отбраната на страната. Разходката им дойде два часа, след като стана ясно, че ракети летят към Дубай.

Двамата лидери се движеха сред изненадани купувачи, поздравяваха хора и дори позираха за снимки в послание за сила на фона на ескалиращото регионално напрежение. По-късно те бяха заснети да вечерят в мола с антуража си и да пийват кафе.

Посещението им в "Дубай Мол" се случи в момент, когато противовъздушната отбрана на ОАЕ прехваща дронове и ракетни атаки, извършени от Иран. Конфликтът, започнат от удари на САЩ и Израел срещу Иран през уикенда, който предизвика ответни ирански атаки в целия регион, не показваше признаци на отшумяване, тъй като навлезе в четвъртия си ден.

За едни действията им бяха безвкусни на фона на опасенията, че ще започне Трета световна война. За други публичната поява на лидерите беше широко възприета като послание за успокоение, демонстриращо доверие в сигурността и стабилността на страната.

В едно широко разпространено видео емигрант от Гана се приближи до лидерите и се ръкува с шейх Хамдан и шейх Мохамед. Мъжът попита как са, което предизвика топъл разговор.

Шейх Мохамед попита мъжа дали е щастлив. Мъжът с широка усмивка отговори "да, да". Президентът му пожела приятен престой в ОАЕ и го насърчи да се наслади на времето си в страната.