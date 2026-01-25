Тежка катастрофа край Бургас, има жертви ВИДЕО

За страшна катастрофа на пътя за Маринка, съобщава Флагман.

Тежка катастрофа стана тази вечер, около 17:30 часа на главния път Бургас-Малко Търново, съобщават читатели на Флагман.бг.

Инцидентът между кв. Крайморие и село Маринка, а пътят към този момент е затворен, информират очевидци.

Имало е челен сблъсък между две МПС-та, а скоростта и при двата автомобила е била много висока, показват кадрите от от инцидента.

На мястото са три линейки, пожарна и много полиция. По информация на Флагман.бг има две жертви.