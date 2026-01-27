IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пътнически влак от Свиленград за Пловдив удари мъж, той оцеля

Човекът се опитвал да пресече прелез с редовно задействана сигнализация и спуснати бариери

27.01.2026 | 07:22 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Пътнически влак от Свиленград за Пловдив е ударил снощи мъж при опит за нерегламентирано пресичане на прелез с редовно задействана сигнализация и спуснати бариери. Това съобщиха за БТА от "БДЖ – Пътнически превози". Инцидентът е станал на железопътен прелез в село Крумово. 

Човекът е оцелял и е откаран в болница. Влакът е освободен от следствените служби.

Кметът на Крумово Стоян Минчев каза, че пострадалият мъж е бил облечен с черни дрехи. По думите му машинистът го видял, че стои на линията, подал му звуков сигнал, но той не се отместил. Влакът не успял да спре и блъснал мъжът, който след удара бил адекватен и говорел. 

"Тестът за алкохол на машиниста беше отрицателен, но на мъжа отчете 1,41 промила", каза Минчев. Той допълни, че пострадалият е на 47 години, не е от Пловдивска област и предположи, че работи в някое от предприятията, разположени в близост до прелеза. 

 

