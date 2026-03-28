Градушка като орех удари Крумовград

Градушка с големина на голям орех е падна в Крумовград. Тя е продължила около 15 минути и е била придружена от силен дъжд, съобщи БНР.

Всичко, засято в градините на хората, е унищожено. Има счупени порозорци на коли.

Силна буря с градушка връхлетя региона предизвика сериозно безпокойство сред местните жители. Според очевидци са нанесени материални щети, които предстои да се оценят.

В рамките на минути времето рязко се е влошило – започнали са интензивни валежи, придружени от силен, поривист вятър и едра градушка, която на места е падала с голяма сила. Свидетели разказват, че улиците са били покрити с ледени късове, а видимостта значително е намаляла, съобщи "Нов живот".

Бурята е причинила щети по автомобили, покриви и земеделски площи.

Ще бъдат извършени огледи на щетите, като се очаква по-пълна оценка на последствията от бурята през следващите дни.