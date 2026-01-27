IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Протест пред НС срещу участието на България в Съвета за мир на Тръмп

Организаторите настояват парламентът да отхвърли ратификацията на подписания в Давос договор

27.01.2026 | 08:05 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Граждански протест срещу участието на България в новообразувания Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп е предвиден за тази вечер.

Протестиращите отправят призив страната ни да прекрати всякакво сътрудничество с инициативи, които нормализират насилието и безнаказаността.

Протестът ще се проведе пред сградата на Народното събрание. Организаторите настояват парламентът да отхвърли ратификацията на подписания в Давос договор, а премиерът в оставка да даде публично обяснение за действията си и да оттегли подписа си, съобщи БНР.

В разпространена позиция инициаторите посочват, че България не трябва да допуска да бъде използвана като политически параван за прикриване на престъпления срещу човечеството като геноцида в Газа. И допълват, че много от потвърдилите участие в този циничен формат лидери са обвинени във военни престъпления, сексуално посегателство, измами и злоупотреби, възпрепятстване на правосъдието и тежки нарушения на международното хуманитарно право.

Подобни инициативи представляват опит за "изпиране" на международния образ на държави и лидери, отговорни за масова смърт и разрушения, посочват организаторите на гражданския протест.

 

протест Съвет за мир Давос
