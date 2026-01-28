Лекар и бивш кмет е загиналият в тежката катастрофа край Телиш

Лекар е загиналият в катастрофата в района на село Телиш, при която за пореден път ремарке на ТИР помете кола. Според публикация на Николай Попов, бащата на Сияна, която загина в същия участък, става дума за д-р Цветан Димитров - бивш кмет на община Червен Бряг.

58-годишният д-р Костадинов е лекар, анестезиолог и е отивал на работа в плевенска болница.

Ето какво още пише Попов:

Тази сутрин камион уби лекар на път I-3, в близост до Долни Дъбник.

На прав участък товарната композиция навлиза в насрещното движение и отнема живота на водач на лек автомобил, който се е движил в собствената си лента.

За последните два дни това е четвъртата жертва при ПТП с товарни автомобили. Сред загиналите има и дете на 9 години.

До кога българите ще плащат кръвен данък, а политиците ще мълчат и нагло ще нападат жертвите?

Update: По непотвърдена информация в това ПТП е загинал д-р Цветан Димитров- бивш кмет на община Червен Бряг.

Тази война не подбира.

Инцидентът е станал на заледен участък. Шофьорът на тежкотоварен автомобил с влекач – 46-годишен, придвижващ се към София, е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило лек автомобил. Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка. Загинал е шофьорът на лекия автомобил – 58-годишен, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Плевен Мариана Цветкова.

Незабавно след получаване на сигнала в 07:35 часа, местопроизшествието е посетено от екипи на Районното управление в Червен бряг, "Пътна полиция" при ОДМВР – Плевен и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Червен бряг.

Извършват се огледи и първоначални процесуално-следствени действия. Районът е обезопасен, а движението се регулира, за да се предотвратят последващи инциденти. Към момента организацията на движение в участъка не е променена, каза още говорителят на полицията в Плевен.