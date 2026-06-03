Свидетел по делото "Кирил Петков": В дома на Борисов трябваше да се търси всичко забранено от закона

Софийският градски съд разпита свидетеля Николай Вълчев, разследващ полицай към Главна дирекция "Национална полиция“, по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова.

Вълчев разказа, че Кирил Петков, който тогава беше премиер, е изявил желание да бъде разпитан и да даде показания за обстоятелства, свързани с Бойко Борисов, съобщи БТА. По думите на свидетеля, след даването на показания от страна на Петков, което се е случило в сградата на Министерски съвет, се е коментирало да се извърши претърсване на домашния адрес на Борисов в рамките на светлата част на деня. Вълчев каза още, че в дома на Борисов е трябвало да търсят всичко, което е забранено от закона, а не конкретна вещ. Тогава разбрах, че ще се ходи и на адреса на Владислав Горанов и на още една жена, чието име не помня, допълни той.

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В хода на съдебното заседание прокурор поиска да бъдат прочетени протоколите от досегашните показанията на свидетеля Вълчев, предвид многократно изтъкваните от него обстоятелства, че не помни детайли, както и заради частични противоречия в показанията му. След като съдията прочете протоколите, насрочи следващо заседание за разпит на свидетели за 17 юни.

Днес трябваше да бъде разпитан и друг свидетел, също полицай - Валентин Маринов, но той в момента е в командировка.

Делото срещу Кирил Петков е за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател във връзка с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова през 2022 г. В рамките на процеса стана известно, че е имало среща в кабинета на премиера, на която са присъствали тогавашните министри Бойко Рашков и Асен Василев, както и ръководни служители в Главна дирекция „Национална полиция“, на която са обсъждани действия по разследване, довели до ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова.