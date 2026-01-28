Едно и също, на един и същ път: ТИР помете кола край Телиш, има загинал

Нова тежка катастрофа е станала на пътя край Телиш. 46-годишен водач на тежкотоварен автомобил с влекач е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило кола.

В следствие на челния удар е починал шофьора на колата.

Въведен е обходен маршрут: Горни Дъбник – Крушовица – Садовец – Ракита – Радомирци и обратно. Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция".

Този път стана нарицателно за тежки катастрофи, които често са едни и същи - шофьори на камиони губят управление и се удрят в коли в насрещното. По този начин загина и 12-годишната Сияна.